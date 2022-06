“Robocop” Di Lorenzo: «Voglio restare a Napoli e giocare fino a fine carriera qui»

Nel nuovo ciclo dell’Italia che si apre domani sera con la Germania lui ci sarà. Nel nuovo ciclo che si apre questa estate nel Napoli, lui ci sarà. E da protagonista. Giovanni Di Lorenzo ha una idea fissa, che non nasconde a nessuno. Soprattutto al suo procuratore, Mario Giuffredi, che di tanto in tanto gli presenta qualche idea alternativa: «Voglio restare a Napoli e giocare fino a fine carriera qui». Una frase che sa d’amore. È una storia all’incontrario, di questi tempi in cui un po’ tutti si fanno trascinare dal vortice del mercato. Di Lorenzo, dal 2019 al Napoli, 137 presenze, soprannome Robocop (d’altra parte, come bisogna definire uno che in tre anni non gioca solo 12 partite?) si autoesclude da solo dalle tentazioni. E candidamente non nasconde neppure quello che è il suo desiderio da realizzare un giorno, quando quelli delle vecchia guardia lasceranno: «Diventare il capitano del Napoli». Lui ha la grinta di chi ha scalato passo dopo passo il sentiero della gloria: ed è per questo che non vuole lasciare la Nazionale («Ci ho messo così tanto tempo per arrivare qui», ha ammesso con candore) ed è per questo che vuole restare al Napoli e diventare uno dei simboli di questo nuovo corso che De Laurentiis sta varando. Non ha paura delle novità, non ha paura dei cambiamenti e non teme che ci siano ridimensionamenti: è pronto alla nuova sfida. Come lo è stato in quest’ultimo campionato. Fonte: Il Mattino