Repubblica – De Laurentiis fa la sua offerta a Mertens, con ultimatum

E’ un nodo importante da sciogliere quello del rinnovo di Mertens, e oggi Repubblica scrive in merito di un’offerta fatta da De Laurentiis di 1,3 milioni di euro, con tanto di ultimatum. “La forbice tra distanza e offerta resta importante, visto che il giocatore chiede 1,7. La volontà dell’attaccante è di rimanere a Napoli, ma in caso di addio si aprirebbero le porte della Lazio, che non ha riscattato ancora Cabral dallo Sporting proprio in attesa di capire la situazione Mertens”, si legge sul quotidiano.