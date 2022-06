Rebus portieri, ora la decisione spetta a Ospina. Da Genova orecchie in ascolto

Giorni caldi, i prossimi per i rinnovi in casa azzurra: il Napoli attende la risposta di Ospina che sarà impegnato domenica con la Colombia contro l’Arabia Saudita e poi avrà un nuovo contatto con il club azzurro. Situazione apertissima, il portiere colombiano nei 4 anni a Napoli si è trovato benissimo e gode della piena fiducia di Spalletti: il suo contratto scade il 30 giugno, il club azzurro vorrebbe proseguire e aspetta la decisione di Ospina. Rebus portieri che si avvicina alla risoluzione e in tal senso la prossima settimana sarà quella decisiva: il club azzurro dovrà rivedersi anche con l’agente di Meret per l’altro rinnovo che è sul tavolo ed è in attesa quindi di un’altra risposta. Se andasse via uno dei due portieri la prima alternativa sarebbe quella di Sirigu, portiere esperto che ha concluso a scadenza di contratto l’avventura con il Genoa e potrebbe essere il profilo ideale. Fonte: Il Mattino