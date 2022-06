La serie C sta per entrare nella fase finale, dove si dovrà decidere, l’ultima squadra che dovrà salire in serie B. Se la giocheranno tra Padova e Palermo. Le date della doppia sfida, la prima sarà in terra veneta, mentre la settimana successiva al “Renzo Barbera”.

Finale Play-off serie C

Padova-Palermo domenica 5 Maggio

Palermo-Padova domenica 12 Maggio

