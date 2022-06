Pistocchi: “La figura Diego oggi diventa quasi un alibi, per la città e per i calciatori”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Evidentemente a questa squadra mancano dei calciatori di personalità, gente che ha già vinto. Ecco, se prendi calciatori che non hanno mai vinto, ci vuole tempo e occorre aspettare. A meno che non prendi Maradona… Ma la figura Diego oggi diventa quasi un alibi, per la città e per i calciatori, che tante volte pensano: “Il Napoli ha vinto solo col migliore del mondo, cosa vuoi che facciamo noi?”. No, qui c’è bisogno di crescere e questo aspetto mentale non lo trascurerei. Io in De Laurentiis prevedrei un sostegno psicologico e motivazionale per la squadra. Molti top club hanno delle figure che seguono e aiutano i calciatori nei momenti di difficoltà. Al Napoli per vincere non mancano solo i campioni, ma anche una mentalità diffusa. ADL ha fatto molto bene a Napoli, ma deve migliorare nell’approccio alla comunicazione, sia interna che esterna, e nello staff da implementare e affiancare alla dirigenza. Non si può risolvere sempre tutto con un po’ di superficialità”.