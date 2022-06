Per De Paul la concorrenza diminuisce, ed l’ingaggio piace a De Laurentiis

Nulla è sicuro in questa estete napoletana per quanto riguarda i rinnovi, gli addii e le permanenze degli azzurri. In merito alla possibile partenza di Fabian Ruiz, una sostituzione possibile potrebbe essere fatta con Rodrigo De Paul, che piace al Napoli dai tempi dell’Udinese, come scrive ilmattino.it. “Il nome giusto per rimpiazzare Fabian Ruiz? Potrebbe essere quello di Rodrigo De Paul, secondo quanto riportato in Spagna da Fichajes.net. Il centrocampista argentino potrebbe già lasciare Madrid dopo appena una stagione e sulle sue tracce si sono mosse tante squadre italiane che l’hanno visto crescere con la maglia dell’Udinese: la Juventus, l’Inter e anche il Napoli.L’arrivo di Pogba a Torino toglie i bianconeri dalla corsa, ma per il Napoli quella di De Paul potrebbe essere pista concreta: un po’ per non dover rimpiangere la qualità in mediana che si perderebbe con l’addio a Fabian, un po’ perché agli azzurri l’argentino piace dai tempi di Udine. L’ingaggio, poi, sembrerebbe non essere un problema: De Paul, infatti, all’Atletico Madrid guadagna poco più di 3 milioni di euro, cifra nei limiti imposti da Aurelio De Laurentiis quest’anno”.