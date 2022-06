Ospina come Petagna: vacanze negli Stati uniti (Foto)

Così come il compagno Andrea Petagna, anche David Ospina sta vivendo le sue vacanze lontano da casa: il portiere azzurro è a Miami, in Florida, insieme con il resto della famiglia, trasferitosi per il relax in America dopo qualche giorno a Medellin.

Libero da impegni con la nazionale colombiana, il portiere ha però il contratto in scadenza tra qualche settimana con il Napoli:

la risposta definitiva al club di Aurelio De Laurentiis non è ancora arrivata, Ospina ci penserà tra una notte americana e l’altra. Fonte: mattino.it