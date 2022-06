Osimhen, due anni “a mezzo servizio”, ma le big iniziano a guardarlo

Victor Osimhen è riuscito a migliorare il proprio score in termini di gol tra la passata stagione e questa: 18 gol in 32 partite tra campionato ed Europa League, con in mezzo un secondo grave infortunio rimediato a novembre contro l’Inter. Per questo De Laurentiis ha parlato di un Osimhen “a mezzo servizio” a disposizione dei suoi allenatori, ma che ha mostrato un vero e proprio strapotere fisico in alcune circostanze, tanto che sono molte le squadre che hanno messo gli occhi su di lui, ormai entrato nel giro delle punte internazionali per età e qualità mostrate. Non è arrivata l’offerta monstre, quella di cui parla il presidente, che valuta Osimhen 110 milioni trattabili e non considererebbe nemmeno offerte al di sotto dei 100 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport