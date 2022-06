Nonostante la politica del “tetto ingaggi” AdL ha una certezza per il futuro

L’inizio di sessione di mercato estiva del Napoli ha fino ad ora portato gli arrivi di Kvaratskeila e Olivera, ma anche i riscatti di Juan Jesus e Anguissa. Ora, come riporta il CdS, c’è da portare il “tetto ingaggi” intorno ai 3,5 milioni massimo, per far quadrare i conti. Ovviamente non è semplice, visto che c’è anche la questione dei rinnovi, non semplice, visto che con i giocatori in questione, è difficile trovare la quadra: Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens su tutti. Le parole di AdL sulla “vile moneta”, certo non avrà semplificato la vicenda, sa bene che per i suoi assistiti ci sarà la fila anche in questo mercato. C’è però una certezza, il patron, come riporta il Corriere dello Sport, non vorrà abdicare per lo scudetto, anzi cercherà di riportarlo all’ombra del Vesuvio. Ovviamente si farà questo, ma rispettando la politica dei bilanci e tetto ingaggi, insomma un rompicapo ma al tempo stesso intrigante.

La Redazione