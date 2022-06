Niente ritorno in Italia per Cavani: Matador pronto a una nuova esperienza

Non tornerà a Napoli né farà sognare i tifosi della Salernitana: Edinson Cavani ha scelto di provare una nuova esperienza nella Liga, campionato in cui non ha ancora giocato. L’Atletico Madrid è sulle sue tracce per rimpiazzare Suarez, ma anche il Siviglia e il Villareal restano vigili sulla situazione del Matador, uno degli svincolati più ambiti sul mercato.

Fonte: Il Mattino