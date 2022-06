Nel 2019 Di Lorenzo optò per il Napoli rifiutando al Liga

A maggio del 2019, Di Lorenzo era stato il ds dell’Atletico Madrid, Berta, a contattarlo provando a scipparlo al Napoli: ma Di Lorenzo la sua scelta l’aveva già fatta e nulla gli avrebbe fatto cambiare idea. E adesso è convinto ancora di poter diventare una bandiera di questo Napoli che va verso una parziale ricostruzione, con molti addii e tanti volti nuovi da assemblare. Ecco, ha già ribadito a Spalletti che potrà contare su di lui: non è un caso, non può esserlo che il crac di aprile con Fiorentina, Roma ed Empoli è coinciso con il suo unico infortunio della stagione. E chissà come sarebbero andate le cose anche a Palermo, con l’Italia che senza Robocop, è stata eliminata dalla Macedonia del Nord. Certo, l’altra sera a Wembley non ha fatto una grande figura con Leo Messi, anche lui in affanno contro la Pulce che con la maglia della nazionale argentina cerca la resurrezione dopo le delusioni con il Psg. Male anche da centrale, ma è una parentesi nera di una stagione che lo ha consacrato, per rendimento, il migliore del Napoli in assoluto. Dunque, nessuna cessione possibile o probabile. È fuori mercato, per sua scelta. E adesso è atteso da quattro partite, da domani fino al 14 giugno, con la maglia dell’Italia. Lui 30 anni li compie ad agosto e con Mancini è stato chiaro: «Ci sono, voglio far parte del prossimo gruppo che tenterà di difendere il titolo europeo conquistato a Londra e che poi proverà l’assalto al Mondiale del 2026». Fonte: Il Mattino