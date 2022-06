Mertens, non solo l’Europa: lo vogliono anche in Sud America

Il futuro di Mertens è tutto da scrivere: il contratto con il Napoli scade a fine giugno e le parti stanno trattando il rinnovo, ma sono molti i club che hanno messo gli occhi sul talento belga. In Europa è molto apprezzato, ma anche in Sud America non è sfuggita la possibilità di assicurarsi un profilo di esperienza e qualità a costo zero: il Botafogo è interessato al belga e avrebbe già contatto l’entourage del giocatore per mostrare il proprio interesse. Mertens non sembra allettato dalla pista brasiliana, ma intanto il club sudamericano ha fatto sapere che, se non dovesse riuscire a portare in Sud America Zahavi del PSV, Mertens sarebbe la prima alternativa.

Fonte: Il Mattino