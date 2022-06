Mandorlini: “Il Napoli ha risentito delle assenze per la Coppa D’Africa”

Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Mandorlini, ex allenatore Verona e Atalanta

“Se mi aspettavo che il campionato lo vincesse il Milan? Un campionato così non si vedeva da tanti anni. Ha vinto la squadra che ha avuto più equilibrio durante il campionato, credo che il Napoli sia stato sfortunato, tra assenze per la coppa d’Africa, covid e infortuni vari. Il Milan ci ha creduto di più, ha avuto più continuità. Nel Napoli ci sono due portieri in bilico, se consiglierei Pierlugi Gollini? Certo che lo consiglierei, l’ho allenato al Verona quando era ancora un ragazzo, ma bisogna essere oggettivi: non ha giocato tanto negli ultimi anni. È un giovane con tante qualità e all’Atalanta ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Ho grande fiducia e stima nei suoi confronti è ancora giovane e può migliorare ancora tanto”.