La lista dei richiedenti del nigeriano si allarga tanto

Il primo club a farsi un’idea delle intenzioni del presidente è stato il Newcastle, a gennaio: offerta ufficiale di 100 milioni per l’accoppiata Fabian-Osi. Respinta. A seguire, anche il Manchester United e l’Arsenal hanno colto l’antifona dopo altrettante richieste di info; e ora è stato il turno del Bayern, coinvolto in prima persona da Lewandowski alla risoluzione di un problema chiamato divorzio. Sì, Robert vuole la cessione e da Monaco di Baviera hanno cominciato a giocare su più tavoli: da un lato il desiderio del centravanti polacco e il rinnovo di Gnabry, in scadenza nel 2023, e dall’altro l’assalto a Mané del Liverpool e la telefonata al Napoli per capire la posizione di Osi e i margini di manovra di un affare dai costi elevatissimi.

Fonte: CdS