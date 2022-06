Ilnapolionline.com in visita alla scuola calcio Nino Gravina nel mese di Settembre sarà lieta di accogliere ragazzi nati dal 2009 al 2017; dapprima con una prova per far conoscere l’ambiente, gli istruttori e tutto lo staff, dopo, per procedere all’iscrizione per la stagione calcistica 2022/23.

LA MISSION DELLA SCUOLA CALCIO

La Mission di questa scuola calcio è, come già da svariati anni, volta allo sviluppo psico-motorio dei bambini e ragazzi. Noi diamo priorità alla salute fisica e mentale prima di tutto. Rispettiamo le età, le strutture fisiche e valutiamo ogni singolo soggetto per andare incontro alla sua crescita.

Ecco perché, non da subito, preferiamo iscriverci a competizioni, campionati, gare o qualsiasi altra manifestazione; bensì dopo aver valutato con attenzione come collocare i vari gruppi che si formano con l’inizio della stagione per non fare errori dettati dalla fretta. Dando priorità prima ad una crescita individuale e di gruppo all’interno della società stessa per poi “saltare” con “senso” fuori dalla struttura di casa per aprire gli occhi ad altre realtà.

Siamo la società più longeva della città e ci siamo ben adattati ai tempi, alla pandemia e alle esigenze familiari nel corso degli anni. Chi approda da noi cerca serenità, calma, sicurezza, quiete, divertimento esercizio fisico e sana e adeguata competizione. L’agonismo inizialmente non appartiene alla nostra politica. Noi facciamo sport per felicità, gioco, aggregazione, salute, per vincere ma soprattutto per perdere; perche’ nella vita i migliori risultati si ottengono facendo esperienza, e rispettando le tappe del singolo e del gruppo.

Solo con questi presupposti siamo felici di accogliere tutti..!!

Augurando ai nostri iscritti un buon ultimo mese; vi ricordiamo che per settembre l’appuntamento sarà sempre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.00! Dove? Sempre presso il “Centro Sportivo Talamonti” di Caserta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:

Cel. 3393022126 – 3332730698

Facebook: Nino Gravina

Instagram: ninogravina1986

A cura di Antonio Pisciotta