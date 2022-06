Enzo Bucchioni, per Tuttomercatoweb:

“Negli ambienti finanziari di Wall Street si parla molto del Napoli. Banale dire cosa significhi il brand Napoli negli Usa. Soprattutto in alcuni ambienti dell’alta finanza. Dove operano diversi americani con origini meridionali. Si parla di suggerimenti, ipotesi, possibili valutazioni. I tifosi napoletani già sognano. Ma De Laurentiis il mercato americano lo conosce bene. E sa come trattare. Non sembra pronto ad una cessione. Soprattutto sa che tutto è in vendita. Dipende dal prezzo offerto. E, per De Laurentiis, il Napoli potrebbe valere anche più del Milan”.