[Foto] AMICHEVOLE – Messico-Uruguay 0-3, in campo tutta la gara Olivera. Doppio Cavani

Questa notte si è giocata la gara amichevole allo State Farm Stadium di Glendale tra il Messico e l’Uruguay. Assente per i nordamericani Lozano, dopo l’operazione alla spalla, mentre ha giocato tutta la gara il neo acquisto Mathias Olivera. La sfida è terminata per 0-3 per i sudamericani. Poi sale in cattedra l’ex centravanti azzurro Edinson Cavani e realizza una doppietta. La prima calciando al limite dell’area e piazzando la palla al centro della porta e la seconda con una fucilata dalla distanza e palla che finisce nell’angolino basso di sinistra.

La Redazione