Diversi i profili seguiti dal direttore sportivo Giuntoli, come possibili movimenti in entrata

Dopo i primi due acquisti: l’attaccante esterno georgiano Kvaratskhelia (in gol nella 4-0 della Georgia in Nations League su Gibilterra) e il terzino portoghese Olivera, il riscatto di Anguissa dal Fulham e quello di Juan Jesus dalla Roma. Per la difesa individuato come quarto centrale il norvegese Ostigard del Brighton, 22 anni, reduce dal campionato con il Genoa: il discorso è avviato con il club inglese e con l’entourage del calciatore e sarà da definire nei prossimi giorni. Diversi profili monitorati come esterni di attacco, due su tutti Deulofeu dell’Udinese e Bernardeschi, in scadenza di contratto con la Juve. Tra i centrocampisti monitorati Barak del Verona, Svanberg del Bologna e Veretout della Roma. Nel mirino del Monza c’è l’algerino Ounas, come rinforzo per l’attacco. Fonte: Il mattino