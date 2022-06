De Laurentiis vuole restare competitivo: il Milan è il modello da seguire

La riduzione al monte ingaggi non deve essere una riduzione di competitività per il Napoli: i nuovi acquisti e i rinnovi dovranno rientrare nei parametri economici stabiliti, ma questo non vuol dire che la squadra debba essere snaturata. Il presidente del Napoli ha visto nel Milan, una squadra che ha speso circa 40 milioni in meno agli azzurri per gli stipendi dei calciatori, un modello a cui fare riferimento e guardare con interesse per realizzare il sogno nel cuore che ora è diventato il desiderio del presidente: riportare lo scudetto a Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport