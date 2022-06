D. Decarli (Nicer group): “A Dimaro-Folgarida novità importante nel primo week-end”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Diego Decarli della Nicer Group sul ritiro di Dimaro-Folgarida. “È il dodicesimo anno che il Napoli viene qui. Non ci sono ultime novità, siamo rimasti alla splendida presentazione a Castel Volturno. Sono confermate le due partite amichevoli, i primi due week end sono pieni. Il 9 la squadra sarà già in campo, mentre in passato non era così. Ci saranno 4 alllenamenti durante il primo week end. Lo scorso anno Dimaro è stato il primo ritorno alla normalità, nuove norme tra cui il controllo dei numeri di accesso. Il ritiro dello scorso anno ha fatto scuola, ed era bellissimo vedere persone di una certa età. Quello che è mancato lo scorso anno sono stati gli appuntamenti in piazza, che quest’anno ci saranno sicuramente”.

La Redazione