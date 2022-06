Baiano: “Tra i partenti del Napoli, di uno non rinuncerei mai”

A Radio Marte nel corso trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Baiano, ex calciatore.

“Tra Koulibaly, Osimhen e Ospina a chi non rinuncerei mai? Al comandante, per me è insostituibile. Gli attaccanti come Osimhen si possono sostituire. Non sarei preoccupato per la presunta partenza di Osimhen, il direttore sportivo Giuntoli è molto preparato. Il Napoli l’anno scorso con quale modulo si è espresso meglio secondo con il 4-3-3, cioè senza il trequartista. Tra Sirigu, Vicario e Gollini chi preferisco? Sono tutti e 3 bravi. Ma Vicario è sotto gli occhi di tutti, perciò è il più richiesto. Anche gli altri due sono di buon livello”