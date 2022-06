ATTACCO – Il d.s. Giuntoli è alla ricerca dei “bisonti del gol”

Le telefonate, di solito, allungano alla vita, anche se sono esplorative, come può essere nel caso del Bayern Monaco per Osimhen. Il Napoli chiede sempre tra i 100 e i 110 milioni per cedere l’attaccante nigeriano, sono tanti, ma non certo da spaventare le big d’Europa. Il d.s. Giuntoli, come riporta il Corriere dello Sport, certamente non sta con le mani in mano e si guarda altrove e cerca i classici “bisonti del gol” altri oltre 1,90. Il primo nella lista è Scamacca del Sassuolo, piace, ma si sa che la bottega dei neroverdi è davvero carissima. Si pensa anche a Beto dell’Udinese che fino agli infortuni di fine campionato, ha segnato e fornito assist alla squadra. Infine c’è l’attaccante albanese Broja di proprietà del Chelsea. Il club azzurro, attraverso lo scouting lo ha seguito più volta ed ha raccolto ottime referenze, ma piace anche al resto d’Europa. Fino al ritiro di Dimaro-Folgarida il Napoli terrà monitorata la questione Osimhen, poi Spalletti, eventualmente tirerà un sospiro di sollievo.

La Redazione