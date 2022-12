Aleinikov, ex calc.: “Kvaratskhelia? Non dovrebbe riscontrare particolari difficoltà all’approdo in Serie A”

Sergej Aleinikov, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio.

Kvaratskhelia sarà presto un nuovo calciatore del Napoli: quali saranno le difficoltà che riscontrerà nell’ambientazione con il calcio italiano? “I ragazzi di oggi sono particolarmente abituati ai cambiamenti. Conoscendo leggermente calciatori di origini georgiane, essi hanno delle caratteristiche tecniche simili agli italiani; Kvhvicha, dunque, non dovrebber riscontrare particolari difficoltà all’approdo in Serie A. Potrebbe far bene, ma esiste anche la possibilità che possa incontrare delle complicazioni, nessuno lo saprà finché non scenderà in campo”.