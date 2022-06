Xavi, allenatore del Barcellona, vuole un difensore centrale. Koulibaly si svincola nel 2023

CALCIOMERCATO – Oltre a Franck Kessié, il Barcellona ha già preso Andreas Christensen; due acquisti a costo zero conclusi sotto la regia di Xavi. Un manager che non si limita a provare schemi ma ricopre un ruolo decisivo anche dietro la scrivania. E’ stato lui, l’ex principe del tiki-taka di Guardiola, a consigliare il mediano ivoriano e il difensore danese, pronti a lasciare il Milan e il Chelsea. Xavi ha già consegnato la lista dei rinforzi al presidente Laporta. Ha tracciato le basi per un mercato intelligente, nel rispetto di un club che deve ritrovare un equilibrio finanziario.

Sta lavorando con il presidente Laporta anche per sistemare le fasce con due giocatori di esperienza: Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso. Entrambi hanno solo un altro anno di contratto con il Chelsea. C’à la strada per riuscire a portarli al Camp Nou. Xavi si aspetta anche un difensore centrale. Kalidou Koulibaly, che potrebbe svincolarsi dal Napoli nel 2023, e Jules Koundé del Siviglia. Laporta, però, dovrà cedere un pezzo pregiato per portare avanti il piano di risanamento del Barcellona, che alla fine del 2021 aveva un debito di un miliardo. Frenkie De Jong potrebbe essere sacrificato. Il Manchester United è disposto a offrire ottanta milioni. Se l’olandese dovesse andare via, Xavi ha espresso un desiderio: quello di convincere Bernardo Silva a lasciare il Manchester City.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS