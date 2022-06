Il Parma, dopo una stagione non certo esaltante in serie B, cerca il pronto riscatto e da stasera ha il suo nuovo condottiero. Il presidente dei “ducali” annuncia l’arrivo di Fabio Pecchia, ex della Cremonese. Ecco le parole di Kraus: “Benvenuto Fabio Pecchia, sono entusiasta di annunciarti come nostro nuovo allenatore”.

La Redazione