Sarri rinnova il contratto con la Lazio, fino al 2025. Ora avanti con il calciomercato

Dal sito ufficiale della Lazio, si apprende che l’allenatore Maurizio Sarri ha rinnovato il suo contratto con la squadra biancoceleste. Contratto rinnovato fino al 2025. Sicuramente per rinnovare il suo contratto avrà avuto delle rassicurazioni sul prossimo calciomercato, e sulle richieste da lui fatte al presidente Lotito. E’ noto a tutti come l’allenatore sia particolarmente affezionato all’azzurro Mertens, e perchè no anche a Zielinski. I due nomi sono rimbalzati molto nei giorni scorsi per eventuali scambi e nel calciomercato con il Napoli.

Fonte: sslazio.it