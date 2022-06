Sarri ha detto sì: esborso economico salato per Lotito

Gli accordi erano chiusi, era tutto definito da giorni, dall’ingaggio (3,5 milioni più bonus) alla durata (2025) fino alle clausole d’uscita (ipotizzate, non inserite), eppure si è dovuto attendere fino allo stremo per l’annuncio del sì tra Sarri e Lazio. Lotito da giorni ripeteva pubblicamente «Sarri ha firmato» accelerando l’iter. Le differenze si sono appianate, sono stati trovati dei compromessi. Il presidente ha riproposto il rinnovo a Mau in Primavera ed è riuscito a strappare il sì. Per Lotito è un contratto d’oro, salato. Sarri guadagnerà 3,5 milioni per tre stagioni, fanno 10,5 milioni netti. Al lordo parliamo di un esborso di oltre 20 milioni. Nel contratto i bonus più ricchi sono legati allo scudetto (incitamento più che incentivo) e alla Champions (obiettivo presidenziale per la prossima stagione). Ci sono i soliti riconoscimenti previsti per la qualificazione in Europa o per la vittoria della Coppa Italia.

CdS