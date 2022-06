Sabatini, giorn.: “Scambio Zielinski-Luis Alberto? Ci guadagnerebbe il Napoli”

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“E’ impossibile che Elliott prenda il Napoli perchè diventerebbe una multiproprietà. Non ci sto capendo molto: da un lato ci sono proprietà italiane come De Laurentiis, Iervolino, Agnelli e Lotito che si autoretribuiscono lo stipendio più o meno oneroso e dall’altro ci sono i fondi che sono aziende che servono per guadagnare.

L’Uefa dovrebbe esporsi perchè ad esempio sul caso Milan, si dice che Elliott avrebbe deciso di uscire dal Milan perchè proprietario anche del Lille. Ma se così fosse, come si fa a dire a De Laurentiis di vendere il Bari? A sensazione, dico che De Laurentiis se non ha dato mandato a qualche intermediario, ma comunque in mente ha di vedere quanto potrebbe realizzare col Napoli e con il Bari.