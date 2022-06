Rinnovi, capitolo che scotta: la situazione delle trattative

Capitolo che scotta, capitolo rinnovi. Sul tavolo c’è quello di Mertens, ora impegnato con il Belgio in Nations League e che dovrà incontrarsi nuovamente con il presidente De Laurentiis per trovare un accordo. Altra trattativa in corso è quella con Koulibaly che è in scadenza tra un anno, previsti nuovi contatti tra il club azzurro e il suo agente: da verificare se in questa sessione di mercato arriveranno al Napoli offerte importanti da parte di qualche top club europeo. Trattativa in corso anche per il rinnovo del portiere colombiano Ospina che è in scadenza al 30 giugno: impegnato domenica con la Colombia contro l’Arabia Saudita, la prossima settimana è attesa la sua risposta al Napoli. Discorso rinnovo ancora da definire anche per l’altro portiere Meret. E sul tavolo c’è la trattativa per il prolungamento di contratto di Fabian Ruiz in scadenza 2023.

Il Mattino