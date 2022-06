Razzismo: tifosi del CSKA lanciano banane ai calciatori. Il tecnico si dimette

RAZZISMO – Alan Pardew ha lasciato la guida tecnica del Cska Sofia con effetto immediato a causa del comportamento razzista di alcuni tifosi del club. Il 60enne allenatore inglese è stato costretto a questa decisione a causa delle azioni di un “piccolo gruppo di supporter organizzati” nel corso di una partita di campionato del Cska in casa contro il Botev Plovdiv il 19 maggio scorso.

Secondo quanto riferito, quattro dei giocatori neri del Cska sono stati vittime di abusi razzisti compreso il lancio di banane contro di loro. “Purtroppo il mio tempo qui è finito – si legge in una dichiarazione sul sito web del club – Gli eventi prima e dopo la partita con Botev non erano accettabili per me, per il mio assistente Alex Dyer o per i nostri giocatori. Il motivo per cui nessuno ha rilasciato un’intervista dopo la partita era che eravamo tutti molto indignati dalla situazione che si era aggravata“. L’ex manager di Newcastle e West Ham, che ha diretto sette squadre inglesi, ha scelto di andarsene dopo numerosi colloqui con i dirigenti del club bulgaro negli ultimi 10 giorni.

