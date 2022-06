NATIONS LEAGUE – Georgia-Gibilterra, Kvarasktheila porta in vantaggio i suoi

NATIONS LEAGUE – Il georgiano Kvaraskthelia sembra essere in uno stato di forma eccellente. Dopo il finale di stagione ha segnato il primo goal in Nations League; portando in vantaggio la sua nazionale. Il neo aacquisto del Napoli riceve palla e con un lob supera il portiere ospite. Chissà cosa avrà da offrire agli azzurri nella nuova stagione. Magari non soffrirà la differenza di Campionato, in quanto la Serie A non gode di un momento favorevole in quest’ultimo periodo; vista la mancata qualificazione ai mondiali e la sconfitta contro l’Argentina.

A cura di Antonio Pisciotta