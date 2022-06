Nations League/ Gare 18: Pari Elmas, vincono Amir e Kvaratshkelia!

Questa sera alle ore 18:00 vanno in scena i match Bulgaria-Macedonia del Nord, Cipro-Kosovo e Georgia-Gibilterra, validi per la fase a gironi di Nations League; ecco le formazioni ufficiali e il commento dei match:

Bulgaria-Macedonia del Nord: 1-1

Al 13esimo, Nedelv serve Despodov in area che con un tiro ben indirizzato spiazza Dimitrievski. Al 21esimo, Bardhi servito bene in area calcia, grande risposta di Mihaylov che respinge. Al 50esimo, dopo una carambola in area, la sfera termina sui piedi di Ristovski che insacca il goal del pareggio. Al 61esimo, Alioski si coordina dal limite dell’area e calcia al sette, ma Mihaylov respinge con un grande intervento. Dopo 7 minuti di recupero è terminato il match.

Bulgaria (4-4-2): Mihaylov, Turitsov, A. Hristov, P. Hristov, Nedyalkov; Milanov ( 87′ M. Minchev ), Krastev ( 59′ Kostadinov ), Chochev, Nedelev ( 71′ Stefanov ); Despodov, Iliev ( 46′ G. Minchev ) All. Petrov.

Macedonia del Nord (4-4-2): Dimitrievski, Churlinov ( 46′ David Babunski ), Velkovski ( 88′ S. Ristovski ), Musliu, Alioski; Elmas, Bardhi, Spirovski ( 72′ Nikolov ), Ashkovski, M. Ristovski ( 72′ Dorian Babunski ), Trajkovski ( 46′ Miovski ). All. Milevski.

Ammonizioni: 45′ Milanov (B), 64′ Ashkovski (M), 74′ Elmas (M), 93′ M. Minchev (B)

Marcatori: 13′ Despodov (B), 50′ Ristovski (M)

Cipro-Kosovo: 0-2

Al 45esimo, Zhegrova controlla e calcia dal limite, grande respinta di Michail. Al 65esimo, Muriqi appoggia per Berisha, che dal limite calcia all’angolino per lo 0-1. Al 72esimo, Rrahmani arriva a deviare su un calcio di punizione, sfera sul palo. Al 78esimo, Zhegrova sguscia via e calcia in porta da buona posizione insaccando per lo o.2. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match.

Cipro (3-5-2): Michail, Kyriakou ( 67′ Katelaris ), Gogic, Panagiotou; Antoniou ( 67′ Panayiotou ), Artimatas, Kastanos, Papoulis ( 67′ Pittas ), Ioannou ( 77′ Kakoulis ); Tzionis ( 71′ Loizou ), Sotiriou All.: Kostenoglou.

Kosovo (4-3-3): Muric, Kastrati, Rrahmani, Kryeziu, Idrizi ( 70′ Loshaj ), Fazliji, Berisha ( 76′ Dresevic ); Zhegrova, Muriqi, Rashica ( 86′ Bytyqi ). All.: Giresse.

Ammonizioni: 30′ Kastrati (K), 36′ Kryeziu (K), 80′ Loshaj (K), 90′ Dresevic (K), 93′ Panagiotou (C)

Marcatori: 65′ Berisha (K), 78′ Zhegrova (K)

Georgia-Gibilterra: 4-0

Al 12esimo, Tsitaishvili serve Kvaratshkelia che dopo un gran controllo calcia perfettamente portando in vantaggio la Georgia. Al 33esimo, ancora protagonista Kvaratshkelia, che serve un’ottima palla per Kashia che firma il 2-0. All’87esimo e all’88esimo, la Georgia chiude il match grazie alle reti di Mikautadze e Vako entrambi su assist di Lobjanidze.

Georgia (3-5-1-1): Loria, Kakabadze, Kashia ( 63′ Kobakhidze ), Khocholava; Tsitaishvili ( 40′ Giorbelidze ), Lobjanidze, Aburjania ( 63′ Kiteishvili ), Mekvabishvili, Kvaratshkelia ( 63′ Vako ); Chakvetadze ( 78′ Kvekveskiri ); Mikautadze. All.: Sagnol.

Gibilterra (4-3-3): Coleing, Wiseman, Brito, Annesley ( 66′ Mouelhi ), Chipolina; Ronan ( 46′ Torilla ), Lopes, Jolley ( 66′ Valarino ); Walker ( 73′ Hernandez ), Styche ( 46′ Coombes ), Casciaro. All.: Ribas.

Ammonizioni: 32′ Jolley (GI), 36′ Brito (GI), 36′ Chakvetadze (GE), 44′ Giorbelidze (GE), 80′ Casciaro (GI)

Marcatori: 12′ Kvaratshkelia (GE), 33′ Kashia (GE), 87′ Mikautadze (GE), 88′ Vako (GE)