Napoli-Meret, prosegue la trattiva ed è pronta una “mamma chioccia” di lusso

A Napoli, mai come quest’anno c’è la questione delle porte girevoli, ovvero avere la certezza del portiere per la prossima stagione ed è ancora tutto in divenire. Per Ospina c’è ancora distanza tra le parti, sullo sfondo c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti e un ingaggio intrigante. Su Meret, come riporta il Corriere dello Sport, si tratta, contratto in scadenza nel 2023, ingaggio da 1,2 milioni e la voglia di restare. Il tutto, però come ribadito dal suo agente Pastorello, che sia protagonista e titolare. I nomi circolano, si passa da Gollini, proseguendo con Vicario, ma sullo sfondo ci sarebbe Salvatore Sirigu. L’ex di Torino e Genoa è stato già bloccato, ma soprattutto sarebbe una “mamma chioccia” per il portiere friulano. Prima si saprà la questione dei portieri e poi si potrà agire.

La Redazione