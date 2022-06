Montervino, ex capitano del Napoli, è l’idea DS del Catanzaro

È iniziato giugno e di conseguenza in Serie C parte il valzer di allenatori e DS. Dopo l’addio di Alfio Pelliccioni, che si unirà al Monopoli, il Catanzaro è alla ricerca di un nuovo profilo per il ruolo di Direttore Sportivo. La società di Noto sta pensando a Francesco Montervino, reduce da una stagione importante con il Taranto. Al momento sono in corso le valutazioni, ma l’ex rossoblù ha portato il club tarantino a un’importante salvezza da neopromosso in Serie C e può essere il profilo giusto per il progetto dei calabresi.

Fonte: lacasadic.com