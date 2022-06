Lucchesi, dirigente: “Napoli? Se cambi troppi giocatori nasce un problema”

Su Radio Marte, è intervenuto, ecco le sue parole: “Conciliare tagli, ridimensionamento ed ascesa in classifica è difficile. Per vincere le partite e i campionati servono i giocatori, i quali costano. L’espressione di Spalletti credo sia stata abbastanza emblematica. Io quella del presidente non la leggo come un’affermazione, ma come uno stimolo. Al secondo anno a Napolipotrebbe dare qualcosa in termini di continuità perché c’è un lavoro che ti porti dietro dall’anno prima. Però se cambi troppi giocatori nasce un problema. Non credo chesia prossimo a lottare per lo scudetto. Vuole avviare un rinnovamento, ma dipende da come viene portato avanti. Dipende da chi va via e chi arriva.è uno dei direttori sportivi italiani più bravi. Il Napoli ha qualche buon giocatore, qualcosa gli chiederò”.