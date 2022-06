L. Marchetti, giornalista: “Penso sia un giocatore che ha dimostrato un ottimo valore”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista: “Demme e Zielinski al Valencia da Gattuso? Prima facciamo firmare il contratto all’allenatore. Gattuso li conosce bene come Sarri. Oggi i giocatori del Napoli nel mercato internazionale sono una grande opportunità per vari motivi. Veretout è sempre stato in orbita Napoli, penso sia un giocatore che ha dimostrato un ottimo valore, ma bisogna capire anche quali saranno i movimenti a centrocampo. Tameze? Potrebbe andare via dal Verona. Deulofeu può interessare al club di De Laurentiis“.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Radio Marte