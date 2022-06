Il Napoli non vuole rompere con Fabian ma mette Barak sul taccuino. La sua valutazione e l’ingaggio

Con Fabian l’intenzione non è rompere, per carità, ma l’incertezza regna sovrana sotto ogni aspetto: non resta che attendere innanzitutto la risposta del giocatore, attraverso el señor Alfaro Garcia, e poi disegnare tutte le strategie consequenziali. Strategie che nel caso di una cessione sbloccherebbero il mercato del centrocampo: Giuntoli ha puntato da tempo il ventisettenne Barak, 11 gol e 4 assist in campionato con il Verona, e poi Svanberg, ventitreenne uomo in copertina del Bologna. Con il contratto in scadenza nel 2023: una condizione che lima di certo il valore, la richiesta di partenza attestata tra i 12 e i 14 milioni (anche Everton e Arsenal hanno chiesto info). Gli arrivi, però, potrebbero anche essere favoriti da un’altra cessione: Lobotka è l’uomo dei ciak, il regista incaricato di dirigere il film della prossima stagione, e così la posizione di Demme è tornata quantomeno rivedibile. O meglio: nella stagione appena conclusa ha collezionato 25 presenze e 1.038 minuti tra campionato e coppe, e a 30 anni pare legittima la sua aspirazione di continuità.

Fonte: CdS