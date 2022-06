Gaetano: “Ho giocato nel 4-2-3-1 di Pecchia, è anche il modulo del Napoli”

Protagonista della cavalcata che ha portato la Cremonese in A, nell’Under 21 Gaetano ha trovato meno spazio. Fin qui una sola presenza. Nel trittico di gare contro Lussemburgo, Svezia e Irlanda, decisive per mantenere il primo posto del gruppo F e quindi volare all’Europeo, spera di mettersi in luce e ritagliarsi un ruolo. Nel 4-3-3 di Nicolato, del resto, «mi trovo a mio agio, visto che la mezzala è uno di quei ruoli che mi riesce meglio». E gli altri? «Il trequartista, oppure nei due di centrocampo nel 4-2-3-1 come ho giocato quasi sempre nel girone di ritorno con Pecchia. È anche il modulo del Napoli quello». E a proposito di cuore e richiami alla terra natia, Gaetano spende parole importanti anche su Insigne: «Da napoletano mi dispiace il suo addio. Napoli è un ambiente difficile e lui ha fatto cose meravigliose, quindi va rispettato. Il mio idolo? Anche se ha giocato nella Juve dico Pogba. Se dovessi affrontarlo in Serie A gli chiederei la maglia».

IL PROGRAMMA

6/06 ore 18.00: Lussemburgo-Italia

9/09 ore 18.00: Svezia-Italia

14/06 ore 17.30: Italia-Irlanda

LA CLASSIFICA

Italia 17, Svezia 14*, Irlanda 13, Bosnia 11**, Montenegro 8*, Lussemburgo 1.

*una gara in più **due gare in meno

CdS