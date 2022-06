Gaetano chiama Napoli: “Non sono spaventato, sono pronto”

«Non sono spaventato, mi sento pronto a tornare. Napoli è casa mia». Pensieri e parole di Gianluca Gaetano. Dal ritiro di Tirrenia dell’Under 21, il centrocampista nato a Cimitile e protagonista della promozione in A della Cremonese, lancia il suo messaggio: «Questi tre anni a Cremona mi hanno dato tanto. Nella terza stagione ho raccolto i frutti del lavoro con un campionato incredibile che ci ha portato in Serie A. Adesso andrò in ritiro con il Napoli e spero di giocarmi le mie chance. Spalletti mi ha già fatto giocare due partite nelle prime giornate, poi sono tornato alla Cremonese per completare il mio percorso di crescita». Dopo le due apparizioni – Napoli-Venezia e Genoa-Napoli – il centrocampista nato nel 2000 ha collezionato 35 presenze in Serie B, con 7 gol e 5 assist. La cavalcata grigiorossa porta anche la sua firma.