FORMAZIONI UFFICIALI – Georgia-Gibilterra, il futuro azzurro Kvaratskhelia parte titolare

FORMAZIONI UFFICIALI – La Georgia conserva ricordi felici della UEFA Nations League (UNL), avendo utilizzato questo percorso per qualificarsi ai play-off per provare a qualificarsi ad EURO 2020, solo non riuscendo ad essere all’altezza nell’ultima fase. Potrebbe essere un percorso difficile da ripetere per la Georgia nella Lega C; ma con una sequenza di cinque partite da imbattuta (4 vittorie, 1 pareggio) insieme alla sequenza di quattro porte inviolate consecutive; la più lunga (parimerito) di tutti i tempi per questa Nazionale, la Georgia sentirà di poter cominciare positivamente la sua stagione di UNL.

Giocatori da tenere d’occhio Valeri ‘Vako’ Qazaishvili della Georgia ha segnato dieci dei suoi 11 gol in Nazionale; sui campi di casa, con sei di essi che sono arrivati in delle vittorie ‘a zero’. Al contrario, il capocannoniere di tutti i tempi del Gibilterra (parimerito), Reece Styche, ha segnato i suoi ultimi due gol in trasferta; anche se non è stato in grado di evitare che la sua squadra perdesse con un margine di tre o più gol! Statistica in evidenza il Gibilterra ha perso le ultime cinque trasferte ufficiali, subendo una media di 4,8 gol a partita e perdendone quattro con un margine di almeno tre gol!

Ecco le formazioni ufficiali

Le speranze del Gibilterra di ribaltare i pronostici sembrano piuttosto scarse se si guarda le sue prestazioni. Il Gibilterra è senza vittorie da 17 partite (5 pareggi, 12 sconfitte) con la sua ultima vittoria contro un’altra Nazionale risalente ad ottobre 2020; ed il fatto non essere riuscito a segnare in 12 di quelle partite gli dà ben poche speranze di poter mettere alla prova la difesa della Georgia. Il Gibilterra è stato a suo modo impressionante, con le due partite consecutive in cui ha mantenuto la porta inviolata che è la sequenza più lunga nella sua breve storia!

Il Gibilterra ha ottenuto la promozione alla Lega C della UNL grazie alle ultime prestazioni nella scorsa stagione di UNL (2 vittorie, 2 pareggi); dove ha mantenuto la porta inviolata in tre occasioni, sebbene contro avversarie di livello inferiore. Il fatto che le squadre che dovrà affrontare ora sono di livello qualitativamente più alto si rivelerà senza dubbio una sfida; il Gibilterra potrebbe avere bisogno di cominciare meglio le sue partite in trasferta, non essendo riuscito a segnare nel primo tempo in 25 delle sue ultime 28 trasferte.

A cura di Antonio Pisciotta