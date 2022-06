FORMAZIONI UFFICIALI – Cipro-Kosovo, Rrahmani alla guida della difesa

FORMAZIONI UFFICIALI – Il mondo punta di nuovo gli occhi sulla scena internazionale, e sulla sua protagonista attuale: la UEFA Nations League (UNL). Cipro ha confermato la sua permanenza nella Lega C di UNL, grazie alla vittoria del playout contro l’Estonia (risultato complessivo: 2-0), con la quale la squadra n. 105 nel ranking FIFA ha fatto ammenda per l’ultimo posto della fase a gironi di UNL 2020/21.

Tuttavia, Cipro ha vinto solo due delle ultime 15 partite (3 pareggi, 10 sconfitte), e non ha segnato in 11 di esse. Si trova inoltre solo due posti più in alto rispetto al 107° (meglio posizionato) Kosovo, in quello che è il loro primo testa a testa, e dovrebbe essere prudente, poiché ha vinto solo due delle ultime sei partite casalinghe contro squadre attualmente classificate peggio (3 pareggi, 1 sconfitta).

Giocatori da tenere d’occhio

Pieros Sotiriou di Cipro ha segnato otto dei suoi 12 gol in nazionale dopo l’intervallo, mentre Milot Rashica del Kosovo ha segnato sette dei suoi otto gol in nazionale fuori casa. A livello di club, nel frattempo, cinque dei suoi precedenti sei gol in trasferta hanno aperto le marcature.

Statistica in evidenza

Cipro ha visto lo stesso risultato tra fine primo tempo e fischio finale in 12 delle ultime 15 partite.

Ecco le formazioni ufficiali

Il Kosovo ritorna nella Lega C di UNL grazie alla vittoria all’ultima giornata contro la Moldova nella precedente campagna della fase a gironi di UNL, che gli ha risparmiato i playout. Da allora, il Kosovo ha evitato la sconfitta in ben nove delle 16 partite giocate (6 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte), dimostrando che nel Gruppo C2 non ci saranno squadre cuscinetto.

Gli ospiti hanno fatto abbastanza bene fuori casa ultimamente, segnando in 14 delle ultime 17 partite in terra ostile, e solo tre di queste partite sono state contro squadre attualmente di ranking inferiore. Tuttavia, l’allenatore Alain Giresse non ha ancora risolto i problemi del Kosovo nelle prime fasi delle partite ufficiali, poiché ha perso il primo tempo in sei delle otto gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA.

A cura di Antonio Pisciotta