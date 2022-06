FORMAZIONI UFFICIALI – Bulgaria-Macedonia del Nord, Elmas dal primo minuto

FORMAZIONI UFFICIALI – La Bulgaria inizia la sua stagione di UEFA Nations League (UNL) con l’arrivo della vicina Macedonia del Nord e stavolta spera in una stagione della UNL migliore dopo aver concluso la scorsa stagione in Lega B. Ciò ha portato alla sua retrocessione in Lega C, ma una sequenza di nove partite senza vittorie in UNL (4 pareggi, 5 sconfitte) non alimenta certo la fiducia di vendicare quella retrocessione.

Giocatori da tenere d’occhio Kiril Despodov ha segnato gli ultimi due gol della Bulgaria, entrambi nel secondo tempo. Nel frattempo, Elif Elmas della Macedonia del Nord ha ricevuto tre cartellini gialli nelle sue otto presenze in UNL. Statistica in evidenza entrambe le squadre sono riuscite a segnare solamente in una delle ultime sette partite della Macedonia del Nord contro altre Nazionali. Ecco le formazioni ufficiali:

L’ESPERIENZA DI EURO 2020 POSTICIPATO DELLA MACEDONIA DEL NORD

Dopo aver fatto la sua prima presenza in un grande torneo ad un EURO 2020 posticipato, ed aver poi perso per un soffio un posto ai Mondiali in Qatar alla fine di quest’anno, la Macedonia del Nord spera di continuare ad impressionare il mondo iniziando in modo positivo la sua stagione di UNL. Potrebbe anche essere ancora arrabbiata per l’ultima stagione di UNL, in cui solo una sconfitta all’ultima giornata contro l’Armenia (1-0) ha impedito alle ‘Linci’ di ottenere la promozione al Gruppo B.

In modo allarmante, la Macedonia del Nord non è riuscita a vincere nessuna delle tre trasferte nell’ultima stagione di UNL, il che ha ostacolato quella spinta alla promozione. C’è almeno speranza per iniziare bene in questa stagione, tuttavia, con tutte e due le ultime partite di apertura di una stagione di UNL che si sono concluse con delle vittorie, mentre ha vinto anche tre delle ultime quattro trasferte contro altre Nazionali

A cura di Antonio Pisciotta