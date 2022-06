Fabian-Milik? Ci sono molte similitudini

Baleari. Capitale della prima parte delle vacanze di Fabian, con amici e fidanzata, come da puntuale documentazione social: il mare limpido, un giro in barca e anche un tatuaggio. O meglio: prima si è fatto tatuare e poi s’è esibito lui stesso sulla pelle del suo tatuatore. Un giro un po’ complesso, proprio come la questione del rinnovo con il club azzurro: la proposta è stata confezionata ma per ora, dicevamo, è ancora tutto in stand-by. Tutto sospeso: un caso del genere è già andato in scena con Milik, un paio di estati fa, e anzi la situazione andò peggiorando settimana dopo settimana: Arek rifiutò il rinnovo e anche le proposte successive al tramonto delle trattative con la Juve e la Roma, e così cominciò il campionato da separato in casa. Salvo poi accettare l’OM a gennaio.

Fonte: CdS