DIFESA – Per Ostigard, trattativa aperta con il Brighton

Il mercato del Napoli ha diversi punti interrogativi, tra rinnovi e possibili cessioni, ma non si dimentica dei possibili acquisti e si pensa alla difesa. Come riporta il Corriere dello Sport, piace Leo Ostigard del Brighton, ma per sei mesi ha giocato nel Genoa. Il difensore norvegese ha un’ottima elevazione di testa, forte fisicamente ed un classe ’99 con ampi margini di crescita. C’è ancora distanza tra le parti, soprattutto per bonus e percentuali per una futura rivendita, ma si continua a trattare per chiudere quanto prima la trattativa.

La Redazione