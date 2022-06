Coincidenza? Numero di maglia e partenza di Insigne per il Canada uguali

Lorenzo Insigne è infortunato, e dunque fuori causa per la sfida della Nazionale con l’Argentina, però l’incontro con Messi a Wembley è stato puntualmente documentato a mezzo Instagram. Attraverso le storie di un profilo ufficiale che, come lui, si prepara gradualmente ad accogliere la qualifica di giocatore del Toronto FC: per il momento, considerando che ormai l’esperienza è finita e Lorenzino ha ricevuto anche il dovuto omaggio di un Maradona emozionato e stracolmo di tifosi, la locuzione “Napoli player” è stata rimossa. In attesa di smaltire il problema muscolare accusato in allenamento con la nazionale dell’Italia, comunque, la famiglia Insigne continua a preparare il trasferimento in Canada: il contratto con il club azzurro scadrà ufficialmente il 30 giugno e lui dal 1° luglio sarà libero di giocare con la sua nuova squadra, ma la partenza per Toronto andrà in scena il 24 giugno dopo un po’ di vacanza. Già, 24 giugno: una sorta di segno del destino, considerando che il suo numero di maglia è sempre stato proprio il 24. Di recente, tra l’altro, un membro del suo entourage è volato più volte Oltreoceano per definire tutti gli aspetti relativi all’alloggio, e dunque alla casa, e alle altre questioni di carattere logistico. Il conto alla rovescia è cominciato. F. Mandarini (Cds)