Capitolo esterni d’attacco: 3 in rosa, se ne monitorano due

Il Napoli si guarda intorno. Ovvio, in tempo di mercato. Ed è interessato anche all’ argomento esterni d’attacco. Monitora profili, Deulofeu dell’Udinese e Bernardeschi su tutti. Seguito anche Barak del Verona , più una seconda punta, oppure un trequartista, ma che può giocare anche largo da esterno. Il club azzurro farà i suoi ragionamenti tenendo presente che dopo l’addio di Insigne attualmente sono tre gli esterni d’attacco in organico: Politano, il messicano Lozano e il neoacquisto Kvaratskhelia. E quest’anno nel ruolo Spalletti ha impiegato Elmas che potrebbe essere ancora riproposto in quella posizione. Da verificare, quindi, le situazioni di mercato in generale che si andranno a verificare sia in entrata che in uscita per capire poi il Napoli su quale esterno deciderà di piazzare l’affondo. Per il centrocampo monitorato Svanberg del Bologna.

Il Mattino