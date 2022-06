Bernardeschi-Deulofeu, aggiornamenti e futuri incontri in programma

Il Napoli sa perfettamente che uno dei ruoli dove dovrà essere competitivo sono le corsie esterne. I numeri dei vari: Politano, Lozano e l’ormai partente Insigne non sono stati certamente esaltanti, anche per via di infortuni e Covid vari. Il primo nome nella lista è Federico Bernardeschi, il suo agente è Pastorello, lo stesso di Alex Meret, dove ora è svincolato dalla Juventus. L’ingaggio dell’ex di Crotone e Fiorentina, come riporta il CdS, si aggira sui 4 milioni, ma scenderebbe le pretese, pur di giocare e tornare protagonista. L’altro calciatore è Gerard Deulofeu, c’è distanza, il club azzurro propone 13 milioni, i friulani ne chiedono 25 milioni, ci vorranno altri incontri per cercare di trovare la quadra.

La Redazione