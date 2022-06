Bagni, ex Napoli: “Fabian Ruiz sarai costretto a cederlo”

Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli e Inter, è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Sono assai preoccupato perché i colori azzurri restano nel mio cuore. Ma ci sono una serie di questioni che mi fanno essere pessimista. Fabian Ruiz sarai costretto a cederlo. È già andato via Insigne e altri rischiano di seguirlo. Eravamo abituati a una cessione magari importante, ma poi la base della squadra rimaneva quella. Ora i rischi di partenze sono molto più alti. Koulibaly, Mertens e Ospina restano? Dopo le ultime dichiarazioni di De Laurentiis la vedo complicata. Quando il presidente lancia queste palle avvelenate sull’altro campo poi non è semplice ricucire. Perché poi il “vil denaro” vale per tutti. Io la penso come Spalletti: giocatori di quella portata sono difficili da sostituire”