Baggio: “E’ una vergogna che l’Italia non sia andata ai Mondiali di diritto”

Roberto Baggio, il “Divin Codino”, ha parlato oggi ai margini del e del taglio del nastro del nuovo voloITA Airways Roma Fiumicino-Buenos Aires. “La Nazionale ha sofferto il contraccolpo dell’eliminazione dalla qualificazione per il Mondiale. Però è una vergogna che l’Italia non sia andata ai Mondiali di diritto come vincitrice degli Europei. Bisognerebbe cambiare le regole. È assurdo, è una vera follia. Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto”