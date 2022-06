Il Napoli e di conseguenza Luciano Spalletti, avrà presto un nuovo difensore. La scelta è stata fatta. Cristiano Giuntoli e i suoi uomini hanno deciso di puntare su Leo Skiri Ostigard.

L’affare è pronto ad andare in porto già nei prossimi giorni: come riporta Calciomercato.it nelle casse del Brighton, proprietario del cartellino del giocatore, andrà una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Una cifra bassa per via di un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2023.